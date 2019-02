Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 16.02.2019

Offenbach - Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Exhibitionist auf Parkbank - Bad Soden-Salmünster

Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, lief eine Dame durch die Grünanlage in der Parkstraße in Bad Soden-Salmünster. Hierbei bemerkte sei einen Mann, der auf einer Bank saß und seine Hose geöffnet hatte. Er beschimpfte die Passantin mit üblen Beleidigungen und manipulierte dabei an seinem entblößten Geschlechtsteil. Der Sittenstrolch wurde als zirka 40-jähriger Mann beschrieben, der ungefähr 175 cm groß gewesen sei. Er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke und hatte eine schwarze Strickmütze auf dem Kopf.

Die Kriminalpolizei in Gelnhausen bittet Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

1. Rucksack entrissen - Freigericht - Somborn

Am Freitagmorgen, kurz nach 6 Uhr, entriss ein radelnder Räuber einem Fußgänger, der auf dem Gehweg in Freigericht-Somborn auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs war, seinen Rucksack. Der Täter flüchtete nach der Tat auf seinem Mountainbike in Richtung Ortsmitte. Der Unbekannte war zirka 25 Jahre alt und 180 cm groß, er trug eine blau/schwarze Jacke mit Kapuze und eine helle Jeanshose, an dem Fahrrad war hinten ein schwarzes Schutzblech mit einem Rücklicht angebracht.

Die Kriminalpolizei in Gelnhausen bittet Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach am Main, 16.2.19, Müller, PvD

