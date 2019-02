Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 21.02.2019

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Bewohner erwischt Einbrecher in seiner Wohnung - Offenbach

(av) Am Mittwochabend erwischte der Bewohner eines Hauses in der Eberhard-von-Rochow-Straße einen Einbrecher in seiner Wohnung; dieser flüchtete. Gegen 19 Uhr bemerkte der Mann einen Fremden in seiner Wohnung im Bereich der 10er-Hausnummern. Er versuchte wohl noch, den Ganoven festzuhalten, dieser konnte sich jedoch losreißen und fliehen. Offenbar war der Einbrecher zuvor durch ein gekipptes Badfenster in die Erdgeschosswohnung eingestiegen und hatte sich dann im Schlafzimmer ein Handy unter den Nagel gerissen, ehe er bemerkt wurde. Der Einbrecher war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und mit einer Jeans, eine blau/grauen Windjacke sowie einer schwarz/weißen Mütze und einem Rucksack bekleidet. Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

2. Einbrecher hebeln Fenster auf - Offenbach

(av) Ein Haus im Eichwaldweg (40er-Hausnummern) war am Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Zwischen 9.20 und 20 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten alles, ehe sie flüchteten. Ob sie dabei etwas entwendeten, ist bislang noch nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei zu melden.

3. Lastwagen-Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten - Autobahn 3/Obertshausen

(av) Am Mittwochvormittag kam es auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastkraftwagen, bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden. Gegen 9.20 Uhr musste ein 60-Jähriger Lasterfahrer verkehrsbedingt bremsen. Sein hinter ihm fahrender 53-jähriger Kollege bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr seinem Vordermann auf. Dabei wurden beide Brummifahrer leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die beiden rechten Spuren der Autobahn 3 mussten während der Rettungsarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt werden, bis der nicht mehr fahrbereite Laster des 53-Jährigen abgeschleppt worden war.

4. Radlerin bei Unfall schwer verletzt - Dreieich/Sprendlingen

(av) Am Mittwochvormittag kam es auf der Westendstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radlerin schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 82-Jährige mit ihrem Rad die Frankfurter Straße in Richtung Neu-Isenburg und wollte nach links in die Westendstraße einbiegen. Eine 53-Jährige kam mit ihrem Mercedes aus der Westendstraße und wollte nach rechts in die Frankfurter Straße abbiegen. Die Radlerin soll versucht haben, in einem engen Winkel rechts vom Mercedes abzubiegen; dabei stürzte sie und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Unfall soll auch von einem Taxifahrer beobachtet worden sein, der bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr vor Ort war. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache in Neu-Isenburg zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher erbeuten Schmuck - Hanau

(av) Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Haus in der Amselstraße (10er-Hausnummern) ein und entwendeten Schmuck. Zwischen 8.30 und 20.30 hebelten sie ein zur Terrasse hin gelegenes Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Hier durchsuchten sie alles, ehe sie ihre Beute an sich nahmen und flüchteten. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

2. Unfallflucht: Rotes Auto beteiligt - Zeugen gesucht - Großkrotzenburg

(aa) Ein rotes Auto bog am Dienstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, von der Raiffeisenstraße kommend auf die Landesstraße 3309 ein, wobei der bislang unbekannte Fahrer nicht auf die Vorfahrt eines 79-Jährigen in seinem Mercedes achtete. Während der Großkrotzenburger eine Vollbremsung hinlegte und einen Zusammenstoß verhinderte, fuhr eine ihm folgende 46-jährige Mazda-Lenkerin auf seinen Mercedes auf. An beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 5.500 Euro. Der eigentliche Verursacher des Unfalls, dessen Fahrzeug unversehrt ist, machte sich davon. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Frau bei Unfall verletzt, Verursacher flüchtet - Autobahn 66/Gelnhausen

(av) Auf der Autobahn 66, Fahrtrichtung Fulda, ist am Dienstagnachmittag zwischen Gelnhausen-West und -Ost eine Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden; der Unfallverursacher flüchtete. Gegen 14.30 Uhr fuhren ein 50-Jähriger und seine 51-jährige Beifahrerin in ihrem Daimler auf dem linken Fahrstreifen. Ein dunkler Mittelklassewagen wechselte so knapp vor ihnen von der rechten auf die linke Spur, dass der Mann stark bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch geriet der Daimler ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrszeichen auf der rechten Fahrbahnseite, ehe er am Fahrbahnrand zum Stehen kam. Die Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der dunkle Wagen fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

4. Männer wurden zweimal geschlagen - Zeugen gesucht - Gelnhausen

(aa) Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei Auseinandersetzungen, die sich bereits am Samstag letzter Woche kurz hintereinander in der Bahnhofstraße und der Joh-Passage ereignet haben. Gleich zweimal wurden zwei Männer nach einem Gaststättenbesuch von Unbekannten geschlagen, wobei noch unklar ist, ob es sich hierbei um dieselben Täter handelte. Nach ersten Erkenntnissen gingen die 30 und 35 Jahre alten Opfer gegen 3 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Taxi-Stand. Dabei trafen sie auf einen kräftigeren Mann, der offensichtlich sofort Streit suchte; die Lage beruhigte sich jedoch und sie setzten ihren Weg fort. Kurz darauf wurde der 35-Jährige allerdings von hinten angegriffen, sodass er zu Boden stürzte. Dann hätten mehrere Personen auf beide Opfer eingeschlagen. Erst als Passanten zur Hilfe eilten, machten sich die Angreifer davon. Kurz darauf wurden der 30- und 35-Jährige erneut geschlagen. In der Passage kamen ihnen mehrere Personen, von denen einer ein Verkehrsschild bei sich hatte, entgegen, die sofort zuschlugen. Der 35-Jährige erlitt unter anderem eine Gehirnerschütterung und einen Jochbeinbruch. Sein Begleiter erlitt eine Platzwunde im Gesicht. Die Polizei bittet um Hinweise, sucht nun Zeugen und bittet die Helfer, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

