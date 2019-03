Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 27. März 2019

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Unfallflucht: Auto fuhr Kind auf Tretroller an - Rodgau/Nieder-Roden

(aa) Ein Kind wurde am Dienstagmittag in der Karolinger Straße in Höhe der Hausnummer 12 von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer in dem blauen Fahrzeug stieg jedoch nicht aus, sondern fuhr weiter. Gegen 13 Uhr war der achtjährige Junge mit seinem Tretroller auf dem Fußweg unterwegs und wollte die Spielstraße überqueren. Dabei touchiert das herankommende Auto den Roller, sodass der Junge zu Boden fiel. Dabei erlitt er eine Rippenprellung. Das Kind stand wieder auf und fuhr dann weiter. In dem Auto saßen vorne zwei Männer; von denen hat sich allerdings bislang keiner bei der Polizei gemeldet. Daher übernehmen jetzt die Unfallfluchtermittler die weitere Bearbeitung und sind für Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu erreichen.

2. Unfallflucht: Wer verschrammte geparkten Seat? Zeugen gesucht - Rodgau/Nieder-Roden

(aa) Eine Seat-Besitzerin fand am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Kastanienallee ihr geparktes Auto mit einem verschrammten Kotflügel vor. Sie hatte den weißen Wagen vom Typ Leon gegen 7.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 16 und gegenüber der Gartenstadtschule abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte in der Zwischenzeit vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Seat angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Verursacher, der für einen Schaden von etwa 500 Euro verantwortlich ist und sich nicht darum scherte, unter der Rufnummer 06104 6908-0.

3. Wer sah die Unfallflucht mit Paketdienstfahrzeug? - Neu-Isenburg

(aa) Ein etwa 50 Jahre alter Paketdienstfahrer streifte am Dienstagnachmittag mit seinem Lieferwagen beim Durchfahren der Ernst-Reuter-Straße in Höhe der Hausnummer 11 einen entgegenkommenden Ford. Kurz nach 14.30 Uhr fuhr der Unbekannte in Richtung Herzogstraße. An dem Ford, den eine 70-Jährige aus Hainburg lenkte, sind nun hinten links der Kotflügel und die Stoßstange erheblich verkratzt und eingedellt. Der Verursacher, der dunkle kurze Haare hatte und eine Brille trug, kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 2.200 Euro und fuhr weiter. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise zu dem Paketdienstfahrer und dem Lieferwagen unter der Rufnummer 06183 91155-0.

4. Männer hebelten erfolglos am Geldautomaten - Dreieich/Sprendlingen

(aa) Zwei Diebe hebelten am frühen Mittwochmorgen in einer Bank an der Hauptstraße vergeblich an einem Geldautomaten. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Täter gegen 3.44 Uhr in der Filiale zugange. Einer war mit einer blauen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Der Komplize hatte eine graue Kapuzenjacke und eine ebenfalls schwarze Hose an. Beide flüchteten ohne Beute. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Kind wurde von Auto erfasst und ist nahezu unversehrt - Dietzenbach

(aa) Ein 11-jähriger Fahrradfahrer wurde am späten Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Barbarossastraße offensichtlich "nur" leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen radelte das Kind aus dem Stichweg der Hausnummern 43-53 auf die Barbarossastraße, auf der ein 22-jähriger VW-Lenker in südlicher Richtung unterwegs war. Der kleine Dietzenbacher wurde anschließend in die Obhut seiner Eltern übergeben. An seinem Kinderrad hatte das Vorderrad einen Achter. An dem VW Golf waren die Windschutzscheibe, der rechte Außenspiel und das Abblendlicht beschädigt.

6. Keine Verletzte bei starkem Rauch in Mehrfamilienhaus - Langen

(neu) Ein völlig verrauchtes Treppenhaus haben Anwohner eines Mehrfamilienhauses am frühen Mittwochmorgen gegen 4.35 Uhr der Rettungsleitstelle gemeldet. Daraufhin rückten die Feuerwehr und mehrere Polizeistreifen zu dem Anwesen in der Elisabethenstraße in Langen aus. Nach ersten Erkenntnissen war eine Wohnung im zweiten Obergeschoss betroffen, deren Bewohnerin allerdings nicht zu Hause war. Was genau zu der Rauchentwicklung geführt hat, steht noch nicht fest und muss nun von der Kripo Offenbach ermittelt werden. Ebenso lässt sich die Höhe des Sachschadens derzeit noch nicht beziffern. Verletzte gab es glücklicherweise nicht zu beklagen. Insgesamt wurden 34 Bewohner von den Rettungsdiensten betreut. Sie konnten gegen sieben Uhr in ihre Wohnungen zurück.

7. Hat der Kastenwagen den Peugeot gestreift? - Mühlheim

(aa) Nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 8.50 Uhr, in der Kirchstraße ereignet hat, geht die Polizei bereits ersten Hinweisen nach. Ein gegenüber der Hausnummer 2 geparkter Peugeot-Transporter wurde angefahren und ist nun am hinteren linken Kotflügel und an der Beleuchtungseinrichtung beschädigt. Zudem hat die Polizei gelbe Fremdfarbe gesichert. Laut einem Zeugen soll am Mittwoch, gegen 8.45 Uhr, ein ockerfarbener Kastenwagen (mit einem Schriftzug) von der Neustraße in die Kirchstraße abgebogen sein. Das Fahrzeug musste allerdings aufgrund der Enge anhalten und zurücksetzen, um die Kirchstraße weiter befahren zu können. Ob dieser Kastenwagen auch den geparkten Peugeot touchiert und einen Schaden von etwa 3.000 Euro hinterlassen hat, ist noch nicht klar. Daher bitten die Beamten der Mühlheimer Wache um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06108 6000-0 oder direkt an die Fluchtermittler (06183 91155-0).

8. Wer sah die Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz? - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(aa) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Fasaneriestraße ereignet hat. Zwischen 15.30 und 16.15 Uhr wurde ein dort geparkter Nissan von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. An dem weißen Nissan Juke sind nun Kratzer und Dellen an der hinteren linken Seite. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 3.500 Euro und fuhr weg. Zeugen werden gebeten, sich bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Offenbach, 27.03.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

