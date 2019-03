Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, den 29.03.2019

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Einbrecher lassen Werkzeuge mitgehen - Zeugen gesucht! - Dreieich/Dreieichenhain

(fg) In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zugang auf das Gelände eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs in der Straße "Im Haag", brachen eine der dortigen Gartenhütten auf und nahmen sämtliche Werkzeuge mit. Nach ersten Erkenntnissen schnitten die Eindringlinge zunächst einen Maschendrahtzaun auf, begaben sich im Anschluss zu einer der dortigen Hütten und knackten das Vorhängeschloss. Nachdem sie ihre Beute eingesteckt hatten, flohen sie. Möglicherweise nutzten die Einbrecher ein Fahrzeug zum Abtransport der Gerätschaften. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.45 Uhr. Das Einbruchskommissariat sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. E-Bike-Fahrer nach Unfall gestorben - Hanau/Großauheim

(neu) Erst eine Woche nach einem schweren Zusammenstoß zweier Radfahrer in Großauheim ist die Polizei über den Vorfall informiert worden. Beide Radler im Alter von 77 und 55 Jahren erlitten Knochenbrüche, die so gravierend waren, dass der Ältere einige Tage später an den Folgen verstarb. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 77-Jährige aus Rodenbach am Donnerstag, den 21. März 2019 mit seinem E-Bike als letzter einer Gruppe auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 8 in Richtung Großauheim unterwegs. Bei Neuwirtshaus prallte er gegen 11.30 Uhr mit einem entgegenkommenden 55-Jährigen aus Kahl am Main zusammen, wobei beide Radler zu Boden fielen. Während sich der Jüngere mehrere Rippen brach, bestand bei dem 77-Jährigen der Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert, wo der Rodenbacher am darauffolgenden Dienstag verstarb. Die Ehefrau des Getöteten erschien dann einen Tag später auf der Polizeiwache und meldete dort den Vorfall. Aktuell werden nun Zeugen vernommen, um den genauen Hergang klären zu können.

2. Wer sah die Ladendiebe? - Birstein

(fg) Mit einem Messerblock flohen zwei Ladendiebe am Donnerstagnachmittag aus einem Verkaufsmarkt in der Reichenbacher Straße. Gegen 15.30 Uhr rannten die beiden Unbekannten, nachdem sie beim Verlassen des Marktes durch den dortigen Leiter angesprochen wurden, zu Fuß davon. Zuvor hatten sie den Messerblock eingesteckt. Einer der Langfinger war etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von schmaler Statur. Er hatte einen Dreitagebart und schwarze kurze Haare. Bei seinem Begleiter handelte es sich wohl um einen Jugendlichen, der etwa 1,60 Meter groß war, schwarze mittellange Haare hatte und mit einer dunklen Steppjacke bekleidet war. Die Polizei in Schlüchtern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06661 96-100 zu melden.

Offenbach, 29.03.2019, Pressestelle, Rudi Neu

OTS: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43561.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach Pressestelle

Telefon: 069 / 8098 - 1210 Fax: 069 / 8098 - 1207 Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868 Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834 Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743 Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806 Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254 E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de