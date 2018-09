Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht für ...

Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 02.09.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Verkehrsunfallflucht - Rödermark-Urberach

Am Samstag (01.09.) kam es zwischen 15:00 Uhr und 19:05 Uhr in Rödermark-Urberach in der Kinzigstraße zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten grauen Audi A 4, kümmerte sich aber nicht um den entstandenen Sachschaden von geschätzten 4000 Euro und flüchtete von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dietzenbach unter der Rufnummer 06074-8370 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Straßenraub - Hanau

Ein IPhone im Wert von 500 Euro war die Beute einer dreiköpfigen Gruppe, die am frühen Sonntagmorgen vor einem Kiosk am Busbahnhof einen 20-jährigen Somalier aus Hanau niederschlugen und beraubten. Das Opfer erlitt leichtere Blessuren, die Täter seien in ein Taxi und gestiegen und davon gefahren.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 02.09.2018, Renker, PvD

