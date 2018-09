Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht für ...

Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 29.09.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Gartenhüttenbrand - Offenbach

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am späten Freitagabend zu einem Gartenhüttenbrand in einer Kleingartenanlage in Bürgel. Feuerwehr und Polizei wurden um 23:15 Uhr über das Feuer informiert. Ein Geräteschuppen und eine Hütte sind fast gänzlich niedergebrannt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Da Brandstiftung nicht ganz ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen machten, melden sich bitte bei der Polizei Offenbach unter 069-8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Hochwertige Motorräder gestohlen - Sinntal

Zwei blaue Motorräder der Marke Suzuki im Wert von 36.000 Euro sind die Beute bislang unbekannter Täter, die offensichtlich im Laufe der Nacht zum Samstag bei einem Motorradhändler im Ortsteil Sterbfritz zuschlugen. Die Kräder waren auf der Ladefläche eines Renault Trafic deponiert. Die Diebe betraten das Gelände, öffneten gewaltsam das Fahrzeug, um so die Motorräder über eine Rampe von der Ladefläche zu schieben. Die Tatzeit lag zwischen Freitag 21:00 Uhr und Samstagmorgen 05:00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 06181-100-123 entgegen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 29.09.2018, Renker PvD

OTS: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43561.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069-80 98-0 Fax: 069-80 98-2307 E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de