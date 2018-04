Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 12.04.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

Schulbetrieb ist wieder aufgenommen - Offenbach

(aa) Nach der vorsorglichen Räumung der Albert-Schweitzer-Schule am Donnerstagmorgen (wir berichteten) wurde der Schulbetrieb gegen 10.45 Uhr wieder aufgenommen. Noch ist die Ursache, warum mehrere Personen über Atemwegsreizungen klagten, nicht bekannt; die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Die Untersuchung einiger Schüler dauert noch an. Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen elf Schüler zur weiteren Überprüfung in Krankenhäuser. Die Sperrung der Waldstraße bleibt bis zum Ende der Einsatzmaßnahmen noch gut eine Stunde bestehen.

Offenbach, 12.04.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

