Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Sondermeldung ...

Sondermeldung Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 22.04.2018

Offenbach - Bereich Main-Kinzig

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Jossa

Tragisch endete am heutigen Vormittag ein Unfall, der sich gegen 11.45 Uhr auf der L 3195 zwischen Jossa und Marjoss ereignete. Ein 62-Jähriger aus Wächtersbach war mit seinem Motorrad, einer Ducati Multistrada, in Richtung Jossa unterwegs. Ihm kam ein Pkw, Nissan Qashqai, entgegen, der von einem 49-Jährigen aus Bad Vilbel gesteuert wurde. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Kradfahrer aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen den Pkw. Der Kradfahrer wurde an der Unfallstelle von den Rettungskräften reanimiert, erlag aber kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Der Pkw war voll besetzt; vier der fünf Insassen im Alter von 75, 40, 7 und 4 Jahren, wurden bei dem Unfall leichtverletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße zwischen Jossa und Marjoss vollgesperrt. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die beiden Fahrzeuge sichergestellt.

Offenbach am Main, 22.04.2018, Schöfer Michael PvD

