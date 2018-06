Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Vermisstenmeldung ...

Vermisstenmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 11.06.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

Wo ist Ebru Coskun? - Offenbach

(aa) Wo ist Ebru Coskun? Das fragt derzeit die Kriminalpolizei Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die 17-Jährige verließ am Samstag, 09. Juni 2018, gegen 13.30 Uhr, die elterliche Wohnung in der Sandgasse. Sie wurde zuletzt gegen 15.50 Uhr in der Offenbacher Wilhelmstraße gesehen. Frau Coskun ist etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und hat schulterlange dunkle Haare. Sie war mit einer Bluejeans, einem weißen Oberteil und schwarzer Jacke sowie roten Turnschuhen bekleidet. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Kripo Offenbach (Rufnummer 069 8098-1234) oder jede andere Polizeidienststelle anzurufen.

Hinweis: Ein Bild von Frau Coskun ist recherchierbar unter www.polizeipresse.de. Dort geben Sie bitte Ihre bei News-Aktuell registrierte E-Mail-Adresse ein oder: suedosthessen@news-aktuell.de

Offenbach, 11.06.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

OTS: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43561.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach Pressestelle

Telefon: 069 / 8098 - 1210 Fax: 069 / 8098 - 1207 Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868 Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834 Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743 Felix Geis (fg) - 1211 Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254 E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -