Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Vorabmeldung des ...

Sinn - Autobahn 45: Aus Frust beleidigt und verletzt / Autofahrer bewirft Baustellenarbeiter -

Gestern Nachmittag (21.08.2018) lagen die Nerven eines Autofahrers in einem Baustellenbereich der A45 völlig blank. Seinen Frust über eine Baustelle bezahlte ein Bauarbeiter mit einer Platzwunde und einer Verletzung am Auge.

Gegen 17.40 Uhr war der Mitarbeiter eine Baustellenfirma zwischen Herborn-Süd und der Tank- und Rastanlage "Katzenfurt" damit beschäftigt Warnbaken abzubauen. Wegen Bauarbeiten mussten die linke Spur gesperrt und der Verkehr über den rechten und den Standstreifen geführt werden. Vorwarntafeln und Absperranhänger informierten die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig. Der Fahrer eines mittelblauen Toyota "Auris" musste direkt vor dem Sperranhänger stoppen, da er sich offensichtlich nicht rechtzeitig eingeordnet hatte. Nach dem Einfädeln, fuhr der Toyota langsam an dem Opfer vorbei, das gerade eine Warnbake verschob und schrie ihm aus dem offenen Fenster ein "Wichser" zu. Das Opfer kümmerte sich nicht um den verbalen Angriff und wandte sich weiter seiner Arbeit zu. Plötzlich warf der Fahrer des Toyotas einen Gegenstand aus dem Fenster, der den Arbeiter am Kopf traf. Seine Brille flog auf den Boden und er zog sich eine Platzwunde am Auge zu. Der Unbekannte gab Gas und fuhr in Richtung Hanau davon. Die Ambulanz im Wetzlarer Krankenhaus versorgte die Platzwunde, anschließend musste sein Auge in einer Klinik in Dillenburg gespült und von Dreck und Splittern der Brillengläser gereinigt werden. Glücklicherweise blieb die Netzhaut des 45-jährigen Rheinland-Pfälzers unbeschädigt.

Den Täter kann das Opfer wie folgt beschreiben: Zwischen 30 und 35 Jahre alt, offensichtlich deutscher Herkunft, rasierte kurze Haare, schlanke Figur. Auffällig war eine Tätowierung (Tribal) auf der linken Halsseite. Der Mann fuhr einen mittelblauen Toyota "Auris" mit Zulassung im Main-Kinzig-Kreis: HU-Kennzeichen.

Zeugen, die diesen Angriff am Dienstagnachmittag in dem Baustellenbereich der A45 in Fahrtrichtung Süden beobachteten oder Angaben zu dem dunklen Toyota mit HU-Zulassung bzw. zu dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 7043-5010 bei der Polizeiautobahnstation in Butzbach zu melden.

