Polizeipräsidium Trier / Die Hacker kommen

Die Hacker kommen

Trier - Zu einer außergewöhnlichen Informationsveranstaltung zum Thema Cybersicherheit und Cyberkriminalität lädt Sie das Polizeipräsidium Trier und das Ministerium des Innern und für Sport Leitstelle "Kriminalprävention" in Kooperation mit der Stadt Trier und der Verbraucherzentrale Trier ein.

Der virtuelle Zugang zum Rest der Welt ist für Jung und Alt so selbstverständlich geworden wie die Tasse Kaffee zum Frühstück. Ob online-banking, online-Einkauf oder Email-Verkehr, die Sicherheit der persönlichen Daten bei der Nutzung des Internets ist für den Nutzer dabei von hoher Bedeutung. Aber wie schütze ich meine Daten vor fremdem Zugriff und was ist zu tun, wenn doch jemand meine Daten ausgespäht und missbräuchlich genutzt hat? Hierüber wollen wir Sie informieren. Erleben Sie bei einer Live-Hacking-Vorführung, wie leicht sich sensible Daten ausspionieren lassen und welche Folgen das haben kann. Und informieren Sie sich, wie Sie die Sicherheit Ihrer Daten deutlich erhöhen können. Besuchen Sie diese Informationsveranstaltung der besonderen Art.

Wo? Volkshochschule Trier, Domfreihof 1b, Raum 005 Wann? Donnerstag, 18.10.2018, Beginn 18:00 Uhr, Veranstaltungsende 20:15 Uhr

Anmeldung unter https://eveeno.com/486236890

Aufgrund limitierter Teilnehmerplätze bitten wir Sie um zeitnahe Anmeldung. Die Teilnahme ist kostenlos.

