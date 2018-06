Polizeipräsidium Trier / Einbruchsversuch in einen Weinladen ...

Einbruchsversuch in einen Weinladen in der Eberhardstraße - Zeugen gesucht

Trier - Am Dienstagmorgen, 5. Juni, meldeten Anwohner gegen 5 Uhr verdächtige Geräusche in einem Weinlokal in der Eberhardstraße. Die ersten eintreffenden Streifenteams der Polizei Trier sahen noch eine dunkel gekleidete Person mit Kapuze im Gebäude und riegelten die Straßenzüge Eberhardstraße, Gilbertstraße und Weidegasse in kurzer Zeit vollständig ab. Anschließend suchten die Beamten nach dem Täter. Mehrere Personen, darunter auch Berechtigte bzw. Anwohner, wurden im Nahbereich kontrolliert. Bei der Durchsuchung des zum Teil schwer zugänglichen, begrünten Innenbereiches zwischen den Straßenzügen wurde unter anderem eine Wärmebildkamera eingesetzt. Die Durchsuchung des Areals dauerte bis etwa 9 Uhr an. Der Tatverdächtige konnte nicht aufgefunden werden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.

