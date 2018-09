Polizeipräsidium Trier / Einbrüche in Trier und Igel ...

Einbrüche in Trier und Igel beschäftigen Polizei

Trier/Igel - Igel. Unbekannte brechen in Wohnwagen ein

Bisher Unbekannte sind in der vergangenen Woche in einen Wohnwagen auf dem Igeler Campingplatz eingebrochen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei haben der oder die Täter zwischen Mittwoch, 19. September, und Samstag, 22. September, ein Loch in den Zaun des Campingplatzes geschnitten und sind so auf die Parzelle gelangt, auf der der Wohnwagen stand. Dort hebelten sie die Tür auf und entwendeten Elektronikartikel.

Trier. Einbruch in Zewener Sportheim

In der Nacht auf den vergangenen Samstag, 22. September, sind Unbekannte in das Sportheim in Oberkirch eingebrochen.

Nach den bisherigen Ermittlungen verschafften sie sich zwischen Freitag, 22.45 Uhr und Samstag, 11 Uhr Zutritt durch ein Fenster. Aus dem Gebäude entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag. Der durch den Einbruch entstandene Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Trier. Versuchter Einbruch in Vereinshaus des Yachthafens

Ein bisher unbekannter Mann hat am frühen Samstagmorgen, 22. September, versucht in das Vereinshaus auf dem Gelände des Yachthafens in Trier-Monaise einzubrechen.

Ein Zeuge, der in seinem Boot im Hafen schlief, hatte gegen 0.50 Uhr ein Geräusch gehört. Er sah einen Mann, der sich am Vereinshaus zu schaffen machte und rief ihn an. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Schloss Monaise. Offenbar hatte der Unbekannte zunächst den Zaun zum Hafengelände überstiegen und versucht mit einer Metallstange eine Scheibe des Vereinshauses einzuschlagen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Trier. Unbekannte entwenden Fernsehgerät aus Garage auf Tarforster Sportgelände

Bisher Unbekannte haben Anfang der vergangenen Woche einen Fernseher aus einer Garage auf dem Gelände des Sportplatzes in Trier-Tarforst entwendet.

Nach den bisherigen Ermittlungen schnitten die Unbekannten zwischen Montag, 17. September und dem darauf folgenden Dienstagmorgen ein Loch in den Zaun der Sportanlage, wodurch sie auf das Gelände gelangten. Hier öffneten sie das Tor einer Garage, welche als Lagerraum einer Gaststätte dient, die sich auf dem Gelände befindet. Aus der Garage entwendeten der oder die Unbekannten ein Fernsehgerät.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Angaben zu den Sachverhalten oder entwendeten Gegenständen machen können werden gebeten sich mit der Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2251 oder 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen

