Polizeipräsidium Trier / Kripo ermittelt nach Festnahme

Kripo ermittelt nach Festnahme

Traben-Trarbach - Die Polizei hat den 53-jährigen Mann, nachdem seit Montagabend, 24. September, in Traben-Trarbach und Umgebung gesucht wurde, heute 13.30 Uhr in seinem Wohnanwesen festgenommen. Die Beamten hatten Hinweise darauf, dass sich der Mann erneut in dem sehr weitläufigen Wohnanwesen, einem ehemaligen Kasernengebäude, aufhielt. Nachdem erneut Kräfte herangezogen worden waren, konnte der Mann durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos im Keller des Hauses widerstandslos festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalinspektion Wittlich.

