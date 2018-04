Polizeipräsidium Trier / Opfer eines Trickdiebstahls wegen ...

Opfer eines Trickdiebstahls wegen guter Nachbarschaft - Polizei warnt vor neuer Variante

Trier - Einen vollendeten und einen versuchten Trickdiebstahl landeten drei unbekannte Tatverdächtige in den vergangenen beiden Tagen im Stadtgebiet Trier. Sie wollten Nachrichten für den Nachbarn hinterlassen und missbrauchten die Hilfsbereitschaft der Opfer.

Es klingelte am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr an der Wohnungstür eines Anwesens in der Leostraße. Zwei gepflegt aussehende Frauen erbaten Einlass, um angeblich dem nicht anwesenden Nachbarn eine schriftliche Nachricht hinterlassen zu können. Die hilfsbereiten und nachbarschaftsfreundlichen Bewohner ließen die Frauen eintreten. Sogleich wurden sie von den Frauen quasi in einen Wohnraum gedrängt und sofort durch geschickte Gesprächsführung und permanentes Einreden abgelenkt.

Währenddessen schlüpfte ein weiterer Mittäter durch die offene Eingangstür unerkannt in die Wohnung, entwendete Wertgegenstände und Bargeld und konnte unbemerkt wieder verschwinden. Kurz darauf verließen auch die beiden Frauen das Anwesen unverrichteter Dinge. Der Diebstahl fiel den Geschädigten erst Stunden später auf.

Den gleichen Versuch starteten vermutlich dieselben Täterinnen am gestrigen Mittag gegen 12 Uhr in der Zellstraße. Glück hatte hierbei das auserwählte Opfer. Die beiden Frauen wurden hier auch in die Wohnung eingelassen, vermutlich misslang jedoch der Versuch des dritten Beteiligten, ebenfalls in die Wohnräume zu gelangen. Es wurde offenbar nichts gestohlen.

Die beiden gepflegt auftretenden Haupttäterinnen werden wie folgt beschrieben: 1. Frau: ca. 32 Jahre alt, blondes nach hinten gekämmtes Haar, gepflegtes Äußeres, rot geschminkte Lippen, schlanke Statur, ab der Hüfte etwas korpulenter, kurzer Rock, sie hat auffallend schnell mit ausländischem Akzent gesprochen. 2.Frau: ca. 28 Jahre alt, schwarzhaarig, kräftigere Statur, schwarze Oberbekleidung mit Kapuze. Zur dritten Person gibt es keine Beschreibung.

Zeugen oder weitere Opfer wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2290.

Sollten die Täterinnen ihren Trick erneut versuchen, bittet die Polizei um unmittelbare Mitteilung über den Notruf 110, damit eine sofortige Fahndung eingeleitet werden kann.

Die Polizei warnt vor dieser nicht neuen, jedoch abgewandelten Form des Trickdiebstahls. Bekannt ist diese Vorgehensweise insbesondere vom sogenannten Glas-Wasser-Trick. Ziel der Täter ist es immer, in die Wohnung eingelassen zu werden, die Tür für einen weiteren Täter offen zu lassen und die Bewohner abzulenken, um einen Diebstahl zu ermöglichen.

Tipps: # Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung. # Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage. # Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel). # Reichen Sie Stift, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.trier

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

