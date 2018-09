Polizeipräsidium Trier / Polizei sucht Zeugen nach zwei ...

Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in Trier

Trier - Bereits am vergangenen Donnerstag, den 30. August 2018, wurde der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Feldstraße in Trier festgestellt. Die Bewohnerin konnte bisher nicht angetroffen werden, Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei Trier hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montagvormittag, 2. September 2018, versuchten bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Nordallee einzubrechen. Sie scheiterten bei ihrem Vorhaben. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen. Diese werden in beiden Fällen gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden: Telefon 0651/9779-2290 oder -2251.

