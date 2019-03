Polizeipräsidium Trier / Polizei zieht positive Zwischenbilanz ...

Polizei zieht positive Zwischenbilanz ihres Einsatzes an Rosenmontag

Trier - "Alles gut", bilanziert die Trierer Polizei den ersten Teil ihres Einsatzes an Rosenmontag in Deutschlands ältester Stadt. Ab 12.11 Uhr hatte sich der närrische Lindwurm von Trier-Süd durch die Innenstadt bis zur Arena nach Trier-Nord geschlängelt. Witterungsbedingt beklatschten weit weniger Närrinnen und Narren als noch im vergangenen Jahr die bunt geschmückten Wagen und Fußgruppen. Abgesehen von einigen kleineren, alkoholbedingten Auseinandersetzungen verzeichnete die Polizei keine größeren Einsätze. Insgesamt erteilten die Polizeibeamtinnen und -beamten drei Personen einen Platzverweis. Zwei Menschen wurden in Gewahrsam genommen. "Insgesamt verlief der Einsatz bisher ruhig ab. Wir hoffen, dass dies auch weiterhin so bleibt", sagte Pressesprecher Karl-Peter Jochem.

OTS: Polizeipräsidium Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117701 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117701.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.trier

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.