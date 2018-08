Polizeipräsidium Trier / Polizeieinsatz nach Verdacht einer ...

Polizeieinsatz nach Verdacht einer Bedrohungslage in Trier-West

Trier - Aufgrund einer möglichen Bedrohungslage führte die Polizei am Mittwochnachmittag, 22. August, einen größeren Einsatz in Trier-West durch, an dem auch Spezialkräfte der Polizei beteiligt waren. Die Beamten nahmen einen Mann vorübergehend fest. Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Die Ermittlungen dauern an.

