Polizeipräsidium Trier / Totes Paar im Wald bei Altlay ...

Totes Paar im Wald bei Altlay identifiziert

Altlay/Cochem-Zell - Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Wittlich zur Klärung der Identität der beiden am vergangenen Samstag in einem Waldstück bei Altlay aufgefundenen Toten dürften erfolgreich verlaufen sein. Ein Hörgerät hat die Ermittler auf die richtige Spur gebracht.

Bei der Nachsuche durch Fachkräfte der Kriminaltechnik wurde am Fundort der beiden Leichname u.a. ein Hörgerät aufgefunden, das dem verstorbenen Mann zugeordnet werden konnte. Anhand der Seriennummer wurden anschließend die Personalien des letzten Besitzers des Geräts ermittelt. Aufgrund weiterer Überprüfungen an dessen Wohnanschrift hat sich nunmehr der Verdacht erhärtet, dass es sich bei den beiden Toten um ein älteres Ehepaar aus dem Raum Wiesbaden handelt. Mit letzter Sicherheit wird diese Frage aber erst nach einem zwischenzeitlich veranlassten DNA-Abgleich zu klären sein, dessen endgültiges Ergebnis erst in einigen Wochen zu erwarten sein dürfte.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Wittlich zur Klärung der Todesursache dauern noch an. Allerdings deutet derzeit nichts auf einen strafrechtlich relevanten Hintergrund hin.

OTS: Polizeipräsidium Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117701 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117701.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.trier

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.