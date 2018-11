Polizeipräsidium Trier / Verkehrsunfall mit Pferd und ...

Verkehrsunfall mit Pferd und schwerverletztem PKW -Fahrer

Spangdahlem - Am 26.11.2018, gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm die L 46 von der B 50 kommend in Fahrtrichtung Spangdahlem. Dort lief diesem ein ausgebrochenes Pferd frontal ins Fahrzeug. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet. Während der Rettungsmaßnahmen geriet der PKW in Brand, der jedoch von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der gerettete Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Das Pferd überlebte nicht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Speicher, Spangdahlem und die Flughafenfeuerwehr Spangdahlem zusammen mit einem Notarzt, dem DRK, der Military Police und Polizei Bitburg.

