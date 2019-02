Polizeipräsidium Trier / Vermisste Mädchen gefunden

Vermisste Mädchen gefunden

Trier - Die beiden 11- und 14-jährigen Mädchen, die am Montagnachmittag, 18. Februar 2019, aus einer Jugendhilfeeinrichtung bei Trier abgängig waren, sind am Sonntagnachmittag, 24. Februar, in der Wohnung eines Bekannten in Trier-Kürenz angetroffen worden. Die Mädchen wurden wieder in die Jugendhilfeeinrichtung gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

