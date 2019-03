Polizeipräsidium Trier / Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Trier - Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen Samstag, 23. März, 12 Uhr und Montag, 25. März, 11.30 Uhr gewaltsam durch die Kellertür in ein Einfamilienhaus in der Hawstraße in Trier einzubrechen. Sie brachen den Versuch erfolglos ab.

Zeugen werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Trier zu wenden: 0651/9779-2250 oder 0651/9779-2290

