Polizeipräsidium Trier / Wohnungseinbrüche durch Fensterbohrer ...

Wohnungseinbrüche durch Fensterbohrer in Trier

Trier - In der Nacht zu Sonntag, 2. September, gab es in Trier mehrere Einbrüche, bei denen unbekannte Täter Terrassentüren und Fenster aufbohrten, um in die Anwesen zu gelangen. Vermutlich in der Zeit zwischen 1 und 5 Uhr am frühen Sonntagmorgen gelang es den Tätern in zwei Fällen, rückwärtige Terrassentüren und Fenster zu öffnen und in die Wohnräume einzudringen. In drei weiteren Fällen ließen der oder die Täter von ihrem Vorhaben ab. Ein Täter konnte bei der Flucht gesehen werden und wird wie folgt beschrieben: männlich, groß und schlaksig.

Vier der Tatorte befinden sich in Trier in der Straße "Brettenbach", ein weiterer Tatort in der Olewiger Straße. Die Ermittler gehen derzeit von Tatzusammenhängen aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier, Telefon: 0651/9779-2290 oder -2251 zu melden.

Die Polizei rät: "Seien Sie aufmerksam und pflegen Sie eine gute Nachbarschaft. Sie und Ihre Nachbarn sind die Experten für Ihr Wohnumfeld. Nutzen Sie dieses Wissen und erhöhen Sie so die Sicherheit in Ihrer Nachbarschaft." Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter www.Einbruchschutz-rlp.de

