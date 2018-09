Polizeipräsidium Trier / Zwei Unbekannte versuchen eine ...

Zwei Unbekannte versuchen eine Tankstelle zu berauben

Trier - Zwei Unbekannte Personen haben am Montagnacht, 17. September, versucht, eine Tankstelle in der Eurener Straße zu überfallen. Sie verließen die Tankstelle jedoch nach kurzer Zeit unverrichteter Dinge.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei betraten die beiden unbekannten, vermummten Männer den Verkaufsraum der Tankstelle gegen 23.50 Uhr. Sie bedrohten eine Angestellte und einen Kunden mit einer Pistole und einem Messer und forderten die Herausgabe von Geld. Nachdem sich die Angestellte in einen Nebenraum flüchtete, liefen die Täter auch nach kurzer Zeit unverrichteter Dinge aus dem Verkaufsraum heraus in Richtung der Straße "Im Speyer". Der Kunde lief ebenfalls davon.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Der 1. Täter trug ein schwarzes Basecap mit einem kleinem, weißen Emblem links über dem Schirm der Basecap, ein graues Halstuch, vermutlich einen schwarzen Kapuzenpulli und darüber einen schwarzen Windbreaker. Weiterhin war er bekleidet mit einer schwarzen Trainingshose mit weißen Streifen an der Seite und vermutlich einer weißen "6" als Beflockung auf dem linken Hosenbein unter der Hosentasche. Er trug graue Arbeitshandschuhe und schwarze Turnschuhe mit weißer Wohle. Der 2. Täter trug eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze und beigem Fellbesatz, eine schwarze Hose, schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen und schwarze Handschuhe. Er war vermummt mit einem grauschwarzen Halstuch.

Die Polizei fragt: Wer hat die beiden Männer zur Tatzeit in der Eurener Straße oder in der Nähe gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Wer kann sonstige sachdienlichen Angaben machen? Wer hat zur Tatzeit am Tatort oder in der Nähe sonstige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen können?

Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2251 oder 0651/9779-2290.

