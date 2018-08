Polizeipräsidium Tuttlingen / 1 Leichtverletzter und ...

(Rottweil) 1 Leichtverletzter und 6000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Königstraße

Rottweil - Am Mittwoch ist gegen 9.15 Uhr in der Königstraße beim Rückwärtseinparken ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer gegen einen Opel gefahren. Der 76-Jährige stand zunächst in einer Grundstückseinfahrt und wollte mit seinem Mercedes dann rückwärts in einen freien Stellplatz einparken. Bei dem Vorgang schlug der 76-jährige das Lenkrad falsch ein und prallte mit dem Heck seines Wagens gegen die rechte Fahrzeugseite eines auf der Königstraße in Richtung Saline fahrenden Opel Corsa. Hierbei wurde der 46-jährige Opel-Fahrer leicht verletzt, weshalb er mit einem Rettungswagen in die Helios- Klinik nach Rottweil gebracht wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

