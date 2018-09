Polizeipräsidium Tuttlingen / 10.000 Euro ...

(Neuhausen ob Eck) 10.000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall

Neuhausen ob Eck - An der Einmündung der Zufahrt zum Take-Off-Gewerbepark in die ehemalige Bundesstraße sind am Mittwochmorgen ein Lastwagen und ein PKW zusammengestoßen.

Gegen 10.40 Uhr übersah ein Lastwagenfahrer beim Herausfahren aus dem Gewerbepark einen VW Passat, der auf der alten B311 in Richtung Tuttlingen unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, bei der ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

