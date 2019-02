Polizeipräsidium Tuttlingen / 10.000 Euro Schaden ...

(Tuttlingen) 10.000 Euro Schaden nach Unfall an der Einmündung der Friedrichstraße zur Weimarstraße

Tuttlingen - Rund 10.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, an der Einmündung der Friedrichsstraße auf die Weimarstraße ereignet hat. Dort bog ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer unter Missachtung des Rechtsfahrgebotes von der Friedrichstraße in einem zu engen Bogen nach links ab und touchierte dabei einen Ford Mondeo, dessen Fahrerin auf der Weimarstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

