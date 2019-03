Polizeipräsidium Tuttlingen / 10-jähriges Kind bei ...

(Balingen) 10-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

Balingen - Ein 10-jähriger Junge ist am Freitag, gegen 13.40 Uhr, bei einem Unfall auf der Schillerstraße leicht verletzt worden. Der Bub war mit seinem Fahrrad auf dem Rad- und Fußweg der Steinachstraße unterwegs und überquerte am Fußgängerüberweg bei "rot" die Schillerstraße. In der Folge wurde das Kind von einem Renault Megane einer 47-jährigen Autofahrerin erfasst. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt.

