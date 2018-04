Polizeipräsidium Tuttlingen / 12.000 Euro ...

(Bisingen-Thanheim) 12.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall

Bisingen-Thanheim - An der Einmündung der K7111 in die L360 am Ortsrand von Thanheim hat es am Donnerstagmorgen heftig gekracht. Zwei PKWs sind zusammengestoßen und von der Straße geschleudert worden.

Gegen 7.35 Uhr fuhr eine VW-Lenkerin, von Zimmern her kommend, auf der Kreisstraße (Killacker) an die Einmündung in die Landstraße heran. Sie bremste ihren Kleinwagen zunächst ab und blieb stehen. Obwohl von links auf der vorfahrtsberechtigten Onstmettinger Straße ein Audi kam, fuhr sie wieder an. Der Audifahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Wucht der Kollision war so stark, dass es beide Autos von der Fahrbahn schleuderte. Der VW Polo blieb auf dem Gehweg stehen. Der Audi fuhr die angrenzende Böschung hinunter. Endstation war dann die sich anschließende Wiese. Glücklicherweise blieben beide Beteiligte unverletzt. An den zwei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Ein Abschleppdienst musste verständigt werden.

