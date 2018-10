Polizeipräsidium Tuttlingen / 12.000 Euro bei ...

(Freudenstadt)12.000 Euro bei Verkehrsunfall

Freudenstadt - Wohl aufgrund einer defekten Achsaufhängung ist eine 19-Jährige am Samstag mit ihrem Ford-Fiesta in der Karl von Hahn Straße gegen drei geparkte Pkws gefahren. Die 19-Jährige war gegen 23.15 Uhr in Richtung der Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe des Schwesternwohnheims verlor sie die Kontrolle über den Ford und beschädigte drei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

