Polizeipräsidium Tuttlingen / 15-jähriger Radfahrer ...

(Rottweil) 15-jähriger Radfahrer kommt nach Kollision mit Auto mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Rottweil - Am Dienstag ist gegen 17.40 Uhr ein Radfahrer an der Kreuzung der Lindenstraße mit der Hoferstraße bei einem Zusammenstoß mit einem VW schwer verletzt worden.

Der 15-jährige befuhr mit seinem Rad die Hoferstraße, eine Einbahnstraße, in entgegengesetzter Richtung. Ein 68-jähriger war mit seinem VW auf der Lindenstraße in Richtung der Hoferstraße unterwegs. In der Kreuzungsmitte erfasste der VW den Radfahrer frontal. Hierdurch wurde der 15-Jährige von seinem Rad geschleudert und auf den Gehweg geworfen. Während der verletzte Radfahrer im Rettungswagen medizinisch erstversorgt wurde, stellten die beiden Polizeibeamten während der Unfallaufnahme bei dem VW-Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der 68-Jährige wehrte sich gegen die Folgemaßnahmen der Polizei, weshalb er in Gewahrsam genommen und zur Blutentnahme mit dem Streifenwagen in die Helios Klinik gebracht wurde. Im Anschluss wurde der 68-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der 15-jährige Radfahrer kam mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei mcirca 2500 Euro. Der Führerschein des 68-jährigen Autofahrers wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

