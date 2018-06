Polizeipräsidium Tuttlingen / 16-Jähriger ...

(Niedereschach) 16-Jähriger verletzt sich bei Sturz mit Leichtkraftrad

Niedereschach - Ein 16-jähriger Lenker eines Leichtkraftrades ist am Montag, gegen 7.30 Uhr, auf der Landesstraße 181 gestürzt. Der Jugendliche war mit seinem Zweirad von Fischbach kommend in Richtung Niedereschach unterwegs. In einer Rechtskurve kam der junge Biker alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich an der Schulter leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

