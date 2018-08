Polizeipräsidium Tuttlingen / 18-jähriger ...

(Bad Dürrheim) 18-jähriger Fahranfänger rammt geparkten Pkw und massiver Eisentor

Bad Dürrheim - Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Donnerstag, gegen 23.10 Uhr, auf der Schulstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Pkw geprallt. In der Folge schleuderte der Wagen des 18-Jährigen gegen ein massives Eisentor. Nach bisherigen Ermittlungen war der junge Mann mit seinem Mercedes SLK auf der Friedrichstraße unterwegs. Mit quietschenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeit bog er nach rechts in die Schulstraße ab. Hier verlor der Fahranfänger die Kontrolle über den Mercedes und kam nach links von der Straße ab. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

