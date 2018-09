Polizeipräsidium Tuttlingen / 18-Jähriger mit ...

(Villingen) 18-Jähriger mit Kokain erwischt

Villingen-Schwenningen - Ein 18-jähriger wurde am Dienstagnachmittag in der Brigachstraße von Polizeibeamten kontrolliert. In seiner Jackentasche fanden die Ermittler Kokain in geringer Menge. Der junge Mann räumte ein nicht zum ersten Mal Koks gekauft zu haben. Er wird wegen illegalen Drogenbesitzes bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das Kokain wurde sichergestellt.

