Polizeipräsidium Tuttlingen / 19-Jähriger außer Rand ...

(Balingen) 19-Jähriger außer Rand und Band - Polizeibeamten angegriffen und beleidigt - Pfefferspray Einsatz erforderlich

Balingen - Ein 19-Jähriger verhielt sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auch gegenüber Polizeibeamten sehr aggressiv und gewalttätig. Der Beschuldigte suchte zunächst in und vor einer Diskothek Streit. Schließlich schlug er einen Kontrahenten, der gerade im Begriff war in ein Taxi zu steigen, mit einem heftigen Faustschlag nieder. Auch gegenüber den einschreitenden Beamten zeigte sich der 19-Jährige danach absolut uneinsichtig und gewalttätig. Nachdem er einen Beamten heftig zu Boden gestoßen hatte, versuchte er zu flüchten. Dies gelang ihm jedoch nicht und er konnte schließlich überwältigt werden. Die Beamten mussten dabei Pfefferspray einsetzen. Auch im Streifenwagen ließ sich der 19-Jährige nicht beruhigen. Er beleidigte die Beamten mit üblen Schimpfworten, bespuckte sie und trat einen der Polizeibeamten. Der junge Mann stand unter erheblicher Alkoholeinwirkung. Er wird wegen Widerstands und gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Auslöser der Gewalttätigkeiten war ein Streit zwischen zwei Gruppierungen, der offenbar bereits in der Disko begann. Der 19-Jährige gehörte einer der Gruppen an. Die Opfer des Beschuldigten erlitten bei dessen Attacken nach derzeitigem Kenntnisstand keine schwereren Verletzungen.

