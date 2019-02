Polizeipräsidium Tuttlingen / 19-Jähriger landet im ...

(Horb a.N.) 19-Jähriger landet im Straßengraben

Horb a.N. - Am Sonntagabend ist ein 19-Jähriger auf der Kreisstraße zwischen der Ziegelhütte und Altheim mit seinem BMW in den Straßengraben gefahren.

Gegen 18.30 Uhr fuhr der junge Mann in Richtung Altheim. Wegen eines Fahrfehlers kam sein Auto ins Schleudern, überschlug sich und landete auf dem Dach im Straßengraben. Der Fahrer verließ seinen BMW unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Ein Abschleppdienst sorgte für die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Wagens.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/