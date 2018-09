Polizeipräsidium Tuttlingen / 19-Jähriger von Hund ...

(Hechingen) 19-Jähriger von Hund gebissen - leicht verletzt

Hechingen - Ein 19-jähriger junger Mann wurde am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Holger-Crafoord-Straße von einem Hund, wahrscheinlich Schäferhund, angegriffen und in die rechte Hüfte gebissen. Der 19-Jährige trug einen Pullover, so dass er lediglich Hämatome und keine blutenden Wunden davontrug. Die Ermittlungen bezüglich des Hundebesitzers dauern an.

