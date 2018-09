Polizeipräsidium Tuttlingen / 20-jähriger ...

(Donaueschingen) 20-jähriger Autofahrer überschlägt sich und wird schwer verletzt

Donaueschingen - Der 20-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai verlor am Samstagabend, gegen 18.50 Uhr, auf der Kreisstraße 5753, von Neudingen in Richtung Pfohren fahrend, auf der mit frischem Rollsplitt belegten Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Schließlich kam das Fahrzeug, total beschädigt, auf den Rädern zum Stillstand. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

