Polizeipräsidium Tuttlingen / 21-Jährige kommt von der ...

(Bitz) 21-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Bitz - Am späten Montagabend ist eine 21-jährige Autofahrerin zwischen Bitz und Ebingen von der Straße abgekommen.

Die junge Frau fuhr gegen 21.30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der L448 von Bitz in Richtung Ebingen. Auf Höhe des Kritterhofes verlor sie auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte nach links von der Straße. Ihr Wagen drehte sich und kam an der Böschung auf dem Dach zum Liegen. An dem Kleinwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Die 21-Jährige blieb unverletzt.

