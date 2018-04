Polizeipräsidium Tuttlingen / 22-jährige ...

(Donaueschingen) 22-jährige Autofahrerin verliert Kontrolle und prallt gegen Sattelzug

Donaueschingen - Auf der B27 zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim ist am Samstagmorgen eine 22-jährige Autofahrerin gegen einen Sattelzug geprallt. Sie blieb unverletzt.

Gegen 7.10 Uhr fuhr die Frau in ihrem Opel auf der B27 von Donaueschingen in Richtung Bad Dürrheim. Auf der Strecke kam sie von der linken Fahrspur auf das Bankett. Beim Zurücklenken übersteuerte sie und kam ins Schleudern. Zunächst prallte sie gegen die Mittelschutzplanke. Von dort wurde ihr Opel zurückgeworfen und touchierte den Unterfahrschutz eines Sattelzuges. Nach einer zweiten Kollision mit der Mittelschutzplanke blieb der Opel auf dem linken Fahrstreifen stehen. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Den Schaden am Auflieger des Sattelzuges schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

