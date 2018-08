Polizeipräsidium Tuttlingen / 22-jähriger ...

(Schonach) 22-jähriger Motorrad-Fahrer schwer verletzt

Schonach - Am Sonntagmittag kam es auf der Landstraße 109, zwischen Elzach und Schonach zu einem Unfall zwischen einem Pkw- und Motorrad-Fahrer. Ein 38-jähriger Skoda-Fahrer bog von einer Hofeinfahrt nach rechts auf die Landstraße, in Richtung Schonach, ein. Ein in gleiche Richtung fahrender Honda-Fahrer konnte ein Auffahren nicht verhindern und prallte in das Heck des Skodas. Der 22-Jährige kam im weiteren Verlauf des Geschehens zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

