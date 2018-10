Polizeipräsidium Tuttlingen / 24-jähriger ...

(Hüfingen, L 171) 24-jähriger Toyota-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Hüfingen - Am Freitagabend ist ein 24-jähriger Toyota-Fahrer auf der Landstraße 171 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich hierbei schwer verletzt.

Der 24-Jährige befuhr die Landstraße von Hausen vor Wald kommend in Richtung Mundelfingen. Aus Unachtsamkeit kam er mit seinem Fahrzueg zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf den unbefestigten Grünstreifen. Bei dem Versuch, den Wagen gegenzulenken, schleuderte der Wagen nach links und überschlug sich mehrere Male, ehe der Toyota etwa 30 Meter weiter in einem Feld zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde der 24-Jährige schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

