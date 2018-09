Polizeipräsidium Tuttlingen / 25-Jähriger kracht gegen Baum

(Hardt) 25-Jähriger kracht gegen Baum

Hardt - Am Samstagmorgen ist ein 25-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Hardt und Sulgen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann, kurz vor 7 Uhr auf der Fahrt Richtung Sulgen, wurde in seinem VW Golf eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn herausschneiden. Der schwer verletzte VW-Fahrer kam nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Tübingen. Sein Auto wurde von der Polizei sichergestellt, ein Abschleppdienst mit der Bergung beauftragt. Der 25-Jährige war alleinbeteiligt und, den bisherigen Feststellungen zufolgen, alkoholisiert. Die notwendigen Maßnahmen zur Klärung der Unfallursache sind getroffen. Die Ermittlungen dauern noch an.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/