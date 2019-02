Polizeipräsidium Tuttlingen / 26-Jähriger fährt ...

(Weilstetten) 26-Jähriger fährt in Kurve geradeaus - Führerschein wegen Alkohol beschlagnahmt

Weilstetten - Am Samstagmorgen hat ein Unfall unter Alkoholeinwirkung einem 26-jährigen Autofahrer bei Weilstetten den Führerschein gekostet.

Der junge Mann fuhr gegen 6.35 Uhr auf der Rottweiler Straße in Richtung Dotternhausen. Kurz nach Ortsende steuerte er in einer Rechtskurve geradeaus und kam so von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Metern Fahrt auf unbefestigtem Gelände überfuhr er einen großen Überlaufschacht. Seinem Ford Fiesta brach dabei eine Achse. Dem Überlaufschacht riss es die Abdeckung weg. Der Schaden war beträchtlich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Verursacher nach Alkohol riecht. Erste Folge war ein Atemalkoholtest, der mit einem Ergebnis von fast 0,8 Promille endete. Nächste Folgen waren die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Blutentnahme - beides von der Staatsanwaltschaft Hechingen angeordnet. Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und wurde deswegen abgeschleppt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/