Polizeipräsidium Tuttlingen / 28-Jähriger gibt ...

(Rottweil) 28-Jähriger gibt Fahrkartenkontrolleur Kopfnuss

Rottweil - Am Montag wurde eine Streife des Polizeireviers Rottweil gegen 15 Uhr zum Bahnhof Rottweil gerufen. Zuvor hat ein Fahrgast auf der Bahnstrecke zwischen Villingen und Rottweil bei der Fahrkartenkontrolle einem 50-jährigen Kontrolleur eine Kopfnuss gegeben. Der Zugbegleiter stellte während der Kontrolle des Mannes fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte war. Der 28-Jährige gab daraufhin an, dass er die Fahrkarte auf dem Handy gespeichert hätte. Als sich der Kontrolleur daraufhin in Richtung des 28-Jährigen beugte, verpasste dieser dem 50-Jährigen unvermittelt einen Kopfstoß. Hierdurch wurde der Kontrolleur leicht verletzt. Weiterhin beleidigte der Mann den Zugbegleiter. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den 28-Jährigen zur Feststellung seiner Identität mit auf das Revier. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

