Polizeipräsidium Tuttlingen / 3.Meldung: ...

(Hausen am Tann) 3.Meldung: Zusammenstoß zweier Segelflugzeuge - Zeugen gesucht - drei Kinder leicht verletzt

Hausen am Tann - Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach wie vor ist der Hergang des Geschehens unklar. In diesem Zusammenhang bittet die sachbearabeitende Dienststelle, das Kriminalkommissariat in Balingen, Tel. 07433/264-0, um Zeugenhinweise. Personen, die nicht nur das Aufprallgeräusch wahrgenommen, sondern den tatsächlichen Unfallverlauf beobachtet haben, werden dringend gebeten sich bei der Kripo zu melden. Bei den Piloten handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus der Schweiz sowie einen 50-jährigen Deutschen. Wie sich mittlerweile herausstellte, wurden insgesamt drei Kinder im Zusammenhang mit den Abstürzen leicht verletzt. Davon soll ein 16-Jähriger durch ein Trümmerteil getroffen worden sein. Die anderen beiden fielen hin, als sie sich in Sicherheit bringen wollten. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie des Verdachts der Gefährdung des Luftverkehrs.

