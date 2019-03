Polizeipräsidium Tuttlingen / 3000 Euro ...

(Donaueschingen) 3000 Euro Schaden bei Parkrempler - Verursacher flüchtet

Donaueschingen - Beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Müller Marktes am Karlsgarten hat ein unbekannter Autofahrer oder eine Fahrerin am Freitagnachmittag einen Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro verursacht. Zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr fuhr der oder die Unbekannte gegen das Heck eines Peugeots und entfernte sich danach. Dem Schadensbild nach zu urteilen müsste es sich um ein größeres Verusacherfahrzeug (SUV, Kastwenwagen) gehandelt haben. Das Polizeirevier Donaueschingen ermittelt wegen Unfallflucht und nimmt unter der Rufnummer 0771 83783 0 Zeugenghinweise entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/