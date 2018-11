Polizeipräsidium Tuttlingen / 34-Jähriger von ...

(Freudenstadt) 34-Jähriger von Unbekannten geschlagen

Freudenstadt - Wie erst jetzt bekannt wurde, ist in der Nacht zum Samstag ein 34-jähriger Mann in einer Freudenstädter Gaststätte niedergeschlagen worden. Sicherheitskräfte brachten die Streithähne nach der Auseinandersetzung ins Freie. Das alkoholisierte Opfer begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Die Verletzungen waren nicht unerheblich, weshalb er für kurze Zeit stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Jetzt hat der Mann bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die näheren Umstände der Tat sind noch nicht bekannt.

