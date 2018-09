Polizeipräsidium Tuttlingen / 36-Jähriger ...

(Albstadt-Ebingen) 36-Jähriger bei Rangelei verletzt

Albstadt-Ebingen - Zwei Kameraden sind sich am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz in die Wolle geraten. Nach einer Schubserei und Rangelei machte sich einer der beiden aus dem Staub. Die Person ist bislang namentlich nicht bekannt. Der zurückgebliebene 36-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung eine stark blutende Schnittverletzung am Oberarm und musste ins Klinikum eingeliefert werden. Nach bisherigen Ermittlungen war auch reichlich Alkohol im Spiel. Das Polizeirevier Albstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

