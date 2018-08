Polizeipräsidium Tuttlingen / 38-jährige ...

(Villingen) 38-jährige Unfallverursacherin stark alkoholisiert

Villingen - Eine 38-jährige Fiat-Fahrerin verursachte auf dem Nordring, in Richtung Villingen fahrend einen Auffahrunfall. Kurz vor dem Kreisverkehr der Klinikstraße war sie in das Heck eines Audi A 6 gefahren. Die 38-Jährige stand unter deutlicher Alkoholeinwirkung. Beim Atemalkoholtest blies die Frau über zwei Promille. Ihr wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Außerdem wird sie wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/